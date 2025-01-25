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لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

ميلانيا ترامب، فيتو
ميلانيا ترامب، فيتو

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطط لتغيير أسلوب حياتها في البيت الأبيض بشكل كامل خلال الولاية الرئاسية الثانية لزوجها.


وأفادت الصحيفة بأن ميلانيا تأخذ معها إلى البيت الأبيض طاقم تصوير كاملا، وهو ما لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، وذلك لتصوير فيلم وثائقي عن حياتها.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيتم عرض هذا الفيلم على منصة "أمازون برايم" الأمريكية للبث المباشر، التي يملكها جيف بيزوس، الذي حضر حفل تنصيب ترامب.

وذكرت "ديلي ميل" أن المنصة دفعت مبلغا مذهلا قدره 40 مليون دولار للحصول على حقوق الفيلم، مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيذهب إلى جيب ميلانيا نفسها، حيث إنها تعمل كمنتجة للفيلم.

كما تخطط السيدة الأولى هذه المرة للانتقال إلى البيت الأبيض بشكل كامل، خلافا لبعض التوقعات، وعلى عكس الفترة الرئاسية السابقة لترامب، عندما فضلت عدم العيش مع زوجها، مما أثار ردود فعل واسعة من الجمهور.

وخلال الولاية الرئاسية الأولى لزوجها، لم تسرع ميلانيا بالانتقال إلى البيت الأبيض، وفضلت البقاء في نيويورك حتى نهاية العام الدراسي لابنها بارون.

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