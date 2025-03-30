الأمن يفحص فيديو التعدى على شاب أفريقي الجنسية بأحد شوارع القاهرة
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لواقعة التعدى على شاب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية بأحد شوارع القاهرة.
فيديو يرصد لحظة التعدى على شاب أفريقي الجنسية باحد شوارع القاهرة
وتحقق أجهزة الأمن فى الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية، فيما لم تتلقى أجهزة الامن بلاغا بشان الواقعة حتى الآن.
وكشف الفحص المبدئى بان الواقعة دارت أحداثها فى منطقة المعادى.
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