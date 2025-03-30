الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن المتهمين بإدارة صفحات وهمية باسم مذيعة شهيرة لبيع أدوية تجميل

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحجز 7 أشخاص، لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى وانتحال صفة مذيعة شهيرة بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية "أدوية تجميل" مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

وكانت قد تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تداولته إحدى الإعلاميات على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضررها من مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وانتحال صفتها بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية "أدوية تجميل" مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.

 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 فبراير الماضي تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الشاكية بتضررها من القائمين على إدارة 12 صفحة عبر مواقع التواصل الجتماعى لاضطلاعهم بنشر أجزاء من لقاءاتها مع حالات نجحت فى إنقاص وزنها، إبان عملها ببعض القنوات الفضائية مصحوبة بعبارات ترويج لمنتجات إنقاص الوزن دون إذن منها.

وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 7 أشخاص وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابهم  الواقعة"، وتبين إدارتهم لعدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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