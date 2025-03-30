الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعداداتها لعيد الفطر المبارك 2025، حيث تقوم بتدخلات الإغاثة من خلال مراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المديريات بمختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مخصصات بند الإغاثة لهذا العام 2025  تقدر بما يقرب من  120 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

 

فريق التدخل السريع

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد استكمالا لجهوده المستمرة، ويتلقي فريق التدخل السريع المركزي شكاوى وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تمثل خطورة على النزلاء داخلها على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، كما يتلقي الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى  الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

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