هل العيدية فرض على الزوج لزوجته؟ عضو بمركز الأزهر تجيب

عيد الفطر، أكدت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العيدية ليست من الأحكام الشرعية الواجبة، لكنها تندرج تحت باب الهدايا والهبات، وهي من الأمور المستحبة التي تدخل البهجة والسرور على القلوب، مشيرةً إلى أن النبي ﷺ كان يحثّ على التوسعة على الأهل في الأعياد والمناسبات، فقد قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".

الأزهر للفتوى: عيدية العيد هدفها المودة والرحمة وصلة الأرحام

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن العيدية ليست مجرد نقود تُقدَّم للأطفال أو للزوجة، بل هي تعبير عن المودة والرحمة وصلة الأرحام، وهي عادة طيبة تُسهم في نشر الفرحة بين الناس، مؤكدةً أن إدخال السرور على المسلمين أمر محمود في الشريعة الإسلامية.

هل العيدية فرضا على الزوج؟

وأشارت إلى أن العيدية ليست فرضًا على الزوج، ولكنها مستحبة كنوع من الإكرام والمودة، فهي من باب التوسعة وإظهار الحب والتقدير، لافتة إلى أنه يجوز للزوجة أيضًا إعطاء العيدية لأبنائها، وليس شرطًا أن تكون من الزوج فقط، فهي هدية تدخل الفرح على القلوب، وبالتالي الأبناء يمكنهم تقديم العيدية لوالديهم وأقاربهم، فهي عادة جميلة تعزز الروابط الأسرية.

وأشارت إلى أن العيدية ليست التزامًا شرعيًا، بل سُنّة اجتماعية طيبة تدعو إلى إدخال الفرح والسرور على القلوب، وهو أمر مستحب في الإسلام، داعيةً إلى الحرص على التهادي في الأعياد والمناسبات لنشر الحب والود بين الناس.

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