الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات ادعاء موظف تعرضه للضرب وتحطيم هاتفه ودراجته النارية بكفر الشيخ

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وإصابته بكفر الشيخ.
 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء صاحبة الحساب قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على عمها أثناء توجهه إلى العمل وإحداث إصابته، وتحطيم دراجته النارية وهاتفه المحمول. 
 

الأمن يكشف ملابسات ادعاء موظف تعرضه للضرب وتحطيم هاتفه ودراجته النارية بكفر الشيخ 

 

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ  بلاغا بنشوب مشاجرة بين  موظف"عم الشاكية"- مصاب بكسور وجروح وأحد الأشخاص، تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

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والقى رجال الشرطة، القبض على  المشكو فى حقه فى حينه، وبسؤاله نفى ما نسب إليه، وتبين عدم قيامه بإحداث تلفيات بالدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص بعم الشاكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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