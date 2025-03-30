سب الدين والقزع والاحتفال بأعياد الميلاد،مناقشات جريئة بين الشباب وعلي جمعة

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟

ما هي الاستقامة؟

وقال د. علي جمعة: الاستقامة هي البعد عن كل قبيح، والإتيان بكل صحيح. والقبيح هو المخالفات والمعاصي والسلوكيات الخاطئة، والصحيح هو الطاعات.

ولذلك كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: للإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الإيمان.

وألف الحليمي (فقيه ومحدث ومتكلم من بخارى)، والإمام البيهقي، وغيرهما "شعب الإيمان".. ما هي هذه الشعب التي تمثل الطاعات؟

وفي المقابل فإن الكفر يتشعب منه كل المعاصي، فأصبحت هناك شجرة للإيمان، تخرج شعبها، وأصبح هناك في المقابل، وعلى العكس شجرة للكفر تنبت المعاصي والمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

الإيمان مستويات

نرى أعلاها وأدناها إذن فهي مستويات، من شهد ألا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه ليس كمن رفع قشرة موز في الطريق؛ حتى لا يؤذي الناس.

لا إله إلا الله هي قضية الكون، ولكن رفع قشرة الموز هو فعل خير، وكذلك الشرك بالله هو أعظم العظائم وأكبر الكبائر، والله يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ولكن ترك الموزة رآها هكذا فاستهان بها حتى جاء أحدهم فانزلق فيها وكسر، وترتب على هذا أذية، أو هذا الذي ألقاها في الطريق ارتكب معصية حتى لو لم تصب أحدا، لكن هذه المعاصي بعضها:بر من بعض، وبعضها أقل من بعض.

في هذه الجلسة نتكلم عن بعض السلوكيات الخاطئة. كثير منا يسأل: هل هذا صحيح؟ أو قبيح؟ ونريد أن نتتبع الصحيح من القبيح، فنبتعد عن كل قبيح ونتحلى بكل صحيح.

البيع بأغلى من سعر الشراء

وسأل شاب: لو أنا اشتريت حاجة، وبعتها بسعر أغلى، هل ده كدة حرام؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: لا، ده بيع وشراء، وده حلال.

وتساءل أحد الأولاد: لو شفت واحد تعبان في اللجنة، وغششته، هل ده حلال وللا حرام؟

فقال د. جمعة: الغش حرام، من غشنا فليس منا.. من غشَّ فكأنه تحلى بثوبي زور.. يعني "من برة هللا هللا، ومن جوة يعلم الله".. ده حرام.

جزاء سب الدين

وسأله ولد: ما جزاء سب الدين؟

وقال المفتي الأكبر: سب الدين كبيرة من الكبائر، ولذلك يجب علينا أن نتنزه عنها، ونتوب عنها.. على طول تقول: أستغفر الله لو جرى على لسان أحدنا هذا الكلام.

وقال فتى: لو حد كان بيغشش حد، وأنا سمعت الإجابة، حرام وللا حلال؟

وأجاب جمعة: لا، مش حرام.. واحد بيغشش أخوه، ورفع صوته بالتغشيش، الإثم عليه وعلى من غش، لكن أنا قاعد لابيا ولا عليا سمعت عصفورة بتقول الإجابة، خلاص.

وخللي بالك، انت مش هاتفهم الإجابة إلا لو كنت مذاكر، هي فكرتك، لكن لو كنت مش مذاكر مش هاتفهم هو بيقول له إيه.. يعني "علِّم في المتبلم طول الليل يصبح ناسي".. يعني نفس الإجابة مش هاتعرفها.

إزالة شعر الصدر

وسأل شاب: لو واحد شال شعر صدره، حلال وللا حرام؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء: لا، مش حرام، كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يطلي عورته بالنورة (مادة مزيلة للشعر)، وسائر جسده أهله.

قطع جزء من الحاجب

وتساءل طالب: هل قطع جزء من الحاجب حرام وللا حلال؟

وكان رد الدكتور علي جمعة: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن النمص، فممنوع تغيير خلقة ربنا: "ولآمرنَّهم فليُغيّرُنَّ خلق الله".

وسأل شاب: لو احنا متأذيين من كلب في الشارع، وحطينا له سن في الأكل، حلال وللا حرام؟

ورد جمعة: الكلب كان سببا في دخول بعض الرجال والنساء إلى الجنة، فالتأذية دي لو كان مسعورا لازم نبلغ عنه علشان نمنع أذاه.

شتمت صاحبي في سري

وسأل شاب: لو أنا شتمت واحد صاحبي في سري، حلال وللا حرام؟

فقال جمعة: كدة قلة أدب، لكن انت كتمت الشتيمة مارضتش تقولها له، نقول: أستغفر الله.

واستفسر طفل: حضرتك قلت إن الشرك بالله من أعظم الكبائر، وذنب لا يغفر، لو حد أشرك بالله، وعاد للإسلام ثانية، هل يغفر له أم لا؟

الصحابة كانوا مشركين، وأسلموا

فأجابه جمعة: طبعا، كل الصحابة كانوا مشركين وأسلموا.

وسأل شاب: لو أنا ماشي في الشارع ولقيت 5 أو 10 جنيه، وأخدتها، هل ده رزق وللا فلوس حرام؟

فرد الدكتور جمعة: لا رزق.. وده بنسميه اللقطة، ولها أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي.

وتساءل شاب: لو حد عمل معصية، وعايز يتوب، إيه الشروط الواجبة للتوبة؟

وأجاب الشيخ: ولا حاجة، قل: أستغفر الله.. أقلع عن الذنب.. انوي ألا تعود إليه أبدا.

جزاء شهادة الزور

وسأل أحدهم: ما جزاء شهادة الزور؟

وأجاب: كبيرة من الكبائر، وهاتودي صاحبها لجهنم مباشرة.

تساءل أحد الشباب: هل الذنوب درجات؟

وأجابه: طبعا.. الذنوب درجات.

وسأل زميله: لو حد مش بيصوم وبعد كدة بقى بيصوم، هل هي يغفر له؟

جمعة: أيوة يتغفر له، بس عليه القضاء أو الكفارة.. يعني هو 10 سنين ما صامش، وبعدين تاب إلى الله وابتدا يصوم يبقى عليه كفارة 300 يوم.

وتساءل شاب: ليه الشتايم حرام؟!

فقال الشيخ: لأنها قلة أدب.. طيب وانت عايزها تبقى حلال ازاي؟!! حرام ولازم تكون حرام.. وكل الخلق في العالم بيقولوا إنها حرام لأنها قلة أدب.. انت بتشتم، وبتعتدي على أخيك، أو على صاحبك.

أسئئلة مضحكة

وسأل أحد الأولاد: لو أنا ضربت واحد من غير ما يعمل لي حاجة، حرام وللا حلال؟

فأجابه د. علي جمعة: حرام.. المهم الأسئلة دي أسئلة مضحكة.. ليه؟!!؛ لأنه عارف أنها حرام.. يعني واحد بيعتدي "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

وسأل طالب: لو حد شتمني، وأنا رديت عليه الشتيمة بزيادة، هل ده حرام؟

أجابه: الزيادة مكروهة.

الاحتفال بالأعياد

وسأل فتى: هل الاحتفال بغير الأعياد التي ذكرت في القرآن حرام؟

وقال جمعة: مش بنسميها عيد.. بنسميها مثلا "يوم الجيزة الوطني"، "يوم النصر"، "يوم أكتوبر"، وهكذا.. مش عيد.. وخللي بالكم، فيه حتة تانية.. مفيش في القرآن أعياد، الأعياد موجودة في السنة: عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيدان سواهما، وأي حاجة تانية نسميها "يوم".. يوم الميلاد.. يوم النصر... "وذكرهم بأيام الله".

حلاقة القزع

سأل شاب: حلاقة القزع (حلق جزء من شعر الرأس وترك جزء)، حلال وللا حرام؟

وقال الدكتور جمعة: القزع نهى عنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز المسلمون ولا يحدث هذا التشويه حتى لو كان عرفا.

وتساءل شاب: لو أنا وصاحبي بنهزر مع بعض بالشتايم، بس احنا الاتنين راضيين، هل ده حلال وللا حرام؟

فقال المفتي الأسبق: قلة أدب.. الإجابة كدة، ما تقوليش حلال وللا حرام.. نزه لسانك عن القبيح.

وسأل زميل له: لو أنا عملت سيئة، وبعد كدة عملت حسنة، هل السيئة بتتشال؟

فرد عليه: إن شاء الله، نرجوا الله ذلك.. "إن الحسنات يذهبن السيئات".

وطرح شاب سؤالا ذا مغزى، قائلا: لو أنا معايا فلوس كتير زي الأغنياء، واشتريت بها ساعات وعربيات.. ده حلال وللا حرام؟

فأجاب عليه الشيخ: حسب المستوى.. كل واحد له مستوى معين تعود عليه، فمادام لم يسرق، ولم ينهب، ومادام هذا الشيء هو يريده.. فهو حلال.. التصرف في المِلك حلال.

سماع القرآن والأغاني

وتساءل طفل: لو كنت باسمع قرآن في الراديو، واخويا سمع أغاني، وأنا طفيت الراديو وانتبهت للأغاني، حلال وللا حرام؟

وكان الرد: مكروه أن تستبدل بكتاب الله وبالقرآن لغو أو ترف، أو شيء من هذا القبيل.

وسأله طالب: لو بابا باعتني أشتري حاجة بـ10 جنيه، وأنا فاصلت فيها، وجبتها بـ7.. الـ3 جنيه دول لو أنا أخدتهم ليا؟

فأجابه: من الأمانة أن تردهم لهلأنك وكيل، وبعدين تستأذنه فيهم.

وسأل شاب: لو حد علم حد حاجة غلط، واللي علمه الغلط مات.. هل هاتبقى سيئة جارية، وهياخد سيئات وهو في القبر؟

أجاب عضو هيئة كبار العلماء: إذا كان قاصدا عالما مختارا، هياخد ذنب، لكن لو مكانش هو نفسه عارف يبقى مفيش حاجة فيها.

وسأل طالب: الفصال، حلال وللا حرام؟

قال الشيخ: حلال.

الألعاب الإلكترونية

وتساءل أحد الأولاد: فيه ناس بتصرف فلوس على الألعاب الإلكترونية أو بتكسب منها، فهل الفلوس دي حلال وللا حرام؟

وكانت الإجابة: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".. فأي حاجة تكون في حدود المعقول، وعدم السرف، وكل واحد بمستواه.. ما تستلفش علشان اللعب الإلكترونية.. معاك لا تبخل، مش معاك ماتستلفش.

غير المسلمين، هياخدوا حسنات على الأعمال الصالحة؟

وسأل أحد الشباب: لو غير مسلمين عملوا أعمل صالحة، ربنا هايجازيهم عليها وللا لأ؟

فرد الدكتور جمعة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وتساءل شاب: لو أخدت فلوس أزيد من فلوس الدرس، وكنت محتاجها، حلال وللا حرام؟

فأجابه: هذا حرام، لأن الكذب حرام، والوكالة لو أنك وكيل عنه حرام، ولذلك الاحتياج لابد أن يكون واضحا من غير لف ولا دوران.. والنبي، صلى الله عليه وسلم، قال عندما سأله أبو ذر: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، بعدما قال: أيسرق المؤمن؟ أيفعل المؤمن كذا، قال: نعم.. فقضية الكذب قضية شديدة المحال، وأكل أموال الناس بالباطل، حتى مال أبي لا يجوز.

كذبت علشان أصالح صاحباتي

وهنا التفت للبنات، فقالت فتاة: اتنين صحابي متخانقين، وأنا كذبت علشان أصلح ما بينهم، هل أحاسب على الكدب دي؟

فطمأنها جمعة: لا، مش هاتتحاسبي.

وسألت بنت: لو احنا 3 صحاب، واتكلمت مع واحدة فيهم على التالتة، بس كلام عادي.. ده حرام وللا لأ؟

أجاب علي جمعة: باين عليكي إن دي غيبة ونميمة، فإن كانت فيها فهي غيبة، وإن لم تكن فيها فهو بهتان، فبلاش كدة، نعود أنفسنا على البعد عن الغيبة والبهتان.

وتساءلت بنت: لو أنا وصاحبتي بنتكلم على الواتس، وبعثت لها "فويس"، وأخدت "سكرين شوت"، وبعثته لواحدة تانية.. كدة تعتبر خيانة؟

وفاجأها د. جمعة: شكلها كدة خيانة، والمجالس للأمانات، مش كل حاجة نقولها في المجلس، أنا وهو وهي ننقله ونعمله في الإذاعة المصرية، ممنوع الكلام ده، وكمان ده بيعودنا على حاجات مش حلوة.. السؤال ده جميل جدا؛ لأنه هل دي خيانة؟ أيوة خيانة، وكثيرا ما بتعمل مشاكل.

فلوس التيك توك، حلال وللا حرام؟

وتساءلت فتاة: فيه ناس بتعمل فيديوهات "تيك توك" بحركات مش كويسة، ولبس مش كويس، وبيكسبوا من خلال الفيديوهات دي فلوس، الفلوس دي حرام؟

قال: حرام.

وسألت زميلة لها: وهل لو النساء دخلت المسجد للصلاة، ولابسة لبس ضيق، وحاطة مكياج، تتحسب الصلاة، وللا لأ؟

فأجابها: اللبس الضيق ده خارج الصلاة، لكن لو صلت وهي لابسة لبس ضيق صلاتها صحيحة.

وسألت إحدى الفتيات: لما بنلبس بنطلونات واسعة، ونصلي بها، بيقولوا لنا حرام.. ليه؟

وأجابها الدكتور جمعة: مادام البنطلون لا يشف، لا يكشف، لا يصف فهو حلال.

الصلاة بالمونيكير

وسألت فتاة: فيه ناس بتقول لو صلينا بالمونيكير عادي، وناس بتقول حرام؟

جمعة: محدش قال إنه حرام، لكن قالوا إنه بيمنع الوضوء فإذا كانت البنت في فترة العذر الشرعي اللي مش بتصلي فيها تحطه، لكن لو خارج هذا ماتحطوش، وإلا تزيله عند كل وضوء.

وسألته فتاة: لو لو البنت بينت شعرها من الحجاب أو رقبتها، حلال وللا حرام؟

ورد د. جمعة: حرام، لا يبدو منها إلا هذا (الوجه)، وهذان (الكفان).

واستفسرت زميلة لها: لو كنت باصلي متقطعة، وبعدين التزمت، لازم أعيد الصلاة اللي فاتتني؟

وأجاب: عند الأئمة الأربعة تعيديها، وقال بعض الحنابلة مما تعيديهاش.. فشوفي الأوفق لحياتك إيه، ولاستمرارك في الصلاة دون إرهاق.

صاحبتك متشددة

وتساءلت إحدى الفتيات: في مرة كنت باسمع أغاني من غير موسيقى، فواحدة من زميلاتي قالت لي: ده غلط، بموسيقى أو من غير موسيقى.

وقبل أن تكمل سؤالها، قال الشيخ: دي متشددة، ما تاخديش بكلامها.

سألت فتاة: لو حد جاي من شغله تعبان، أو واحدة مش قادرة تصلي واقفة، هل ممكن تصلي جالسة؟

فقال: لو عجزت عن القيام للصلاة، لو جت تقوم داخت، وهاتقع، في الحالة دي تصلي وهي قادة، ولكن غير كدة مش أنني تعبان شوية فأصلي وأنا قاعد، لا.. عند العجز، والعجز معناه إنها لو قامت داخت ووقعت.

وسألت بنت: قبل كدة شفت صاحبتي تكلم ولد، فنصحتها ومارضيتش تاخد بالنصيحة، وهي مقربة مني وأنا خايفة عليها، رحت قلت للإخصائية أو مامتها، هل ده حرام وللا لأ؟

وأجاب المفتي الأسبق: لا، ده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

ترك الصلاة للمذاكرة

سؤال: هل يجوز أترك الصلاة بحجة المذاكرة؟

الإجابة: لا، مايبقاش فيها أي بركة، وكدة احنا مش فاهمين الحكاية أصلها من أولها لآخرها.

فتاة: لو واحد عمل ذنب وتاب، ورجع عمل نفس الذنب تاني، ربنا يقبل توبته؟

جمعة: طبعا، كل ابن آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني كثيري التوبة.

فتاة: لو صاحبتي عملت ذنب، وأنا رحت قلت لوالدتها لأني خايفة عليها، هل آخد جزاء الفتنة؟

جمعة: إذا كنتي عايزة تحيطيها وتساعديها على التوبة، دي مش فتنة.

بنت: هل لو حد ظلمني، وأنا رديت له الأذى، علشان آخد حقي؟

جمعة: مش حرام، لكن فيه حاجة أحسن من كدة: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، الصبر جزاؤه عند الله أكبر بكثير من "فش الغل".

تركيب الأظافر

فتاة: لو باركب ضوافر، صاحبتي قالت لي إنها حرام، لو باربيها أو باركبها؟

جمعة: وانتي بتصلي وللا ما بتصليش؟

الفتاة: باصلي.

جمعة: هاتمنع الوضوء، فلابد الإنسان ياخد باله.

المهرجانات حلال وللا حرام؟

فتاة: لو أنا سمعت أغاني أو مهرجانات، حرام وللا حلال؟

جمعة: حسب اللي بتقوله: بتقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء.. وبيمدح في سيدنا النبي وبيسبح ربنا، وللا بيقول: قدر أحمق الخطا؟ يعني كأنه بيسب القدر؟!

فقرة فكاهية بين الشيخ وأحد الشباب

وهنا جاءت فقرة فكاهية، بدأها أحد الأولاد بسؤاله: هل التصوير في المسجد حلال وللا حرام؟

فسأله الشيخ: التصوير؟! يعني زي ما احنا بنصور حلال وللا حرام؟! (ضحك جماعي).. واستطرد د. جمعة: إيه رأيك يا ابني إن انت غلس؟! (ضج الجميع بالضحك).. هو التصوير أصلا حرام علشان نسأل في داخل المسجد أو خارجه حرام.. اديله الميكروفون علشان أناقشه لأني لازم أناقشه، ثم سأله: إيه اللي خللاه يخطر في دماغك السؤال الغريب العجيب ده؟!

وأجاب الطالب: ده بيت ربنا المفروض نقرا فيه قرآن ونصلي.

فسأله ثانية: طيب واحنا منعنا القرآن، ومنعنا الصلاة؟ السؤال جاي ليه؟! نحنن لم نمنع صلاة، ولا ذكر، ولا عبادة، ولا أذان.. ده احنا مجتمعين في بيت من بيوت الله، نتدارس كتاب الله، فهذه حلقة تحفها الملائكة، وتتنزل فيها الرحمة، وتغشاها السكينة، ويذكرنا الله، سبحانه وتعالى، فيمن عنده، جاي منين السؤال ؟! مش هاسيبك، لازم وراكوراك لغاية ما أقنعك، أو أقتنع أنا.

الشاب: أنا قلت ده بيت ربنا.....

جمعة: أنا خايف عليك تكون متشدد.

الشاب: لا.

جمعة: مش متشدد؟!

الشاب ضاحكا: لا.

دمعة: طمنتني.

لعب الكرة بالفلوس

وكان هناك سؤال من شاب آخر: لو لعبنا ماتش كورة على فلوس، هل حرام؟

أجابه: حرام، المراهنات حرام.

وسأله شاب آخر: هل اللعب في المسجد حرام؟

وأجاب الشيخ: لا، مش حرام، لما الأحباش جاءوا، لعبوا التحطيب في المسجد، وسمح النبي، صلى الله عليه وسلم، للسيدة عائشة أن تتفرج على لعب الحبشان.

لبس الحظاظات

وتساءل شاب: هل لبس الحظاظات للولاد والبنات حلال وللا حرام؟

وأجاب الشيخ: الحظاظات دي تميمة.. ونهى رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، عنها.

وساله أحد الطلاب: هل لبس الدبل والخواتم حرام؟

وأجاب جمعة: لا، مش حرام، كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يتختم في أصابعه، وكان يتختم حتى في أصابع رجليه، وهناك كتاب للإمام البيهقي في تختم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.



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