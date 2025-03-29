هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الابتلاءات والاختبارات في الحياة الدنيا.

هل النجاح يعني أن الله راضٍ عنا؟

وسألت فتاة: لو أنا شخصية ناجحة في حياتي، وحياتي ماشية بالطريقة اللي أنا مخططاها، هل ده بيدل على رضا ربنا، سبحانه وتعالى، عليا؟ ولو العكس، مثلا ساقطة ومش محققة أحلامي هل ده بيدل على سخط ربنا وغضبه عليا؟

وأجاب جمعة: ليس هناك علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه، رضا الله وغضبه مرتبط بالأعمال.. هل أنا أطعته فيما أمر؟ ربنا أمرنا بدرجات مختلفة من الأوامر، أمرنا بالواجبات والمحرمات، ده المستوى الأول.. قال لي: صلِّي، صومْ، زكي، حج، اشهد شهادتين.. قال لي: لا تسرق، لا تقتل، لا تكذب، لا تشهد شهادة الزور، وهكذا، فأنا امتنعت عن هذا وفعلت هذا، فأنا الآن في بحبوحة من فضل الله، سبحانه وتعالى، حتى أنه جاء رجل أعرابي إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معناها أنه سيعود إلى الصحراء ومش هاييجي يتعلم، وكان الصحابة لا يكثرون السؤال لسيدنا النبي: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم"، فكانوا ينتظرون الأعرابي العاقل، الذي يسأل السؤال المضبوط، وياخدوا الإجابة علشان يسمعوها ويتعلموا.. ما عليَّ؟ فقال له: تصوم وتصلي وتزكي وتحج.. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال: أفلح وأبيه إن صدق.. لو الراجل ده صدق وتمسك بهذا يبقى الحمد لله عملنا المستوى الأول.

فيه مستوى تاني.. الأوامر كثيرة والنواهي كثيرة، لو عملناها يبقى فيها تقوى.

فيه مستوى تالت: النوافل والسنن وعمل الخير الكتير، وطلب الثواب في كل حاجة، والنهم بذكر الله ليل نهار، وده مش فريضة لكنه له ثواب عند الله.

متى يرضى عني الله؟

الطاعة هي أساس سؤالك: متى يرضى عني الله؟ ومتى يغضب؟ هو يرضى عليا عند الطاعة، والله، سبحانه وتعالى، لا يحب المعصية ولكن يقبل التوبة: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"، في الحديث أن ملك السيئات وهو يكتب علينا السيئات، وملك الحسنات يكتب الحسنات، فإذا فعل أحدنا ذنبا، فإن ملك السيئات لا يكتبها لمدة 6 ساعات.. حديث صحيح، لو أنني خلال الـ6 ساعات استغفرت، أو فعلت خيرا، توضأت، صليت ركعتين.. تصدقت.. قرأت شيئا من القرآن.. تبت إلى الله حتى بقلبي.. كل هذا لا يكتبها ملك السيئات.. وبهذا آتي يوم القيامة ولا أجد عندي هذا الذنب.. أنا فاكر إني عملته، فين هو في الصحيفة؟! مش موجود، لأنه لم يكتب، ولماذا؟! لأنني بادرت بعمل الخير والاستغفار.. بعد 6 ساعات يكتبه، وباب التوبة مفتوح.. كل ابن آدم خطاء، و"خطاء" صيغة مبالغة يعني "كثير الخطأ".. وخير الخطائين التوابون.. "تواب" صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة.

ممكن حد يسأل: ما أنا كدة هازهق من نفسي، أخطئ وأتوب، أخطئ وأتوب.. ربنا غفور وواسع وعفو.. ربنا رحمن رحيم، جمال في جمال.. بس المهم التوبة، والرجوع.. لأن التمادي في الخطأ هو الذي يغضب الله، والإصرار على الخطأ، والتكبر في شأن الخطأ يغضب الله.

إبليس طلع كداب ومغفل

لما إبليس لم يسجد لآدم، معصية.. "سجدوا لآدم"، ماسجدش.. ربنا ما أخدهوش كدة على طول، ده سأله، وهو أعلم به، ربنا يعلم ذات الصدور، يعلم السر وأخفى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك: إبليس؛ انت ليه ما سجدتش؟ دي فرصة ربانية لأن إبليس يقول له: أنا ما أخدتش بالي، وهو كداب.. لكن المغفل ما قالش بسبب الكبر اللي في قلبه.. هنا يغضب الله، سبحانه وتعالى، فربنا مش بيغضب بسهولة على هذا المخلوق الذي أحبه وأسجد له الملائكة.. هذا الحب أصيل،

لما آجي واقول: أنا عايز أعرف إذا كان ربنا غضب عليا وللا لأ؟ نمرة واحد: وفقك للصلاة والصوم.. وفقني، يبقى مش غضبان عليكي.. لقيتي روحك معندكيش مانع من العبادة؟ نعم.. إذن انتي مرضي عنك.. الغضب ييجي من الكبر، من الكراهية، من النية الشريرة للإفساد في الأرض.. لأذية خلق الله.. لما يكون عندي كدة يبقى ربنا غضب.. لما يكون عندي رضا وتسليم ولو الحد الأدنى، ولما يكون عندي مبادرة.. أما أنني لا أخطئ.. مش ممكن، كل ابن آدم خطاء.. لا أنا ولا أنت ولا هي، ولا النهاردة، ولا العصر اللي فات، ولا العصور السابقة، والقرون الفائتة.. كل ابن آدم خطاء.. إنما لها منفذ، لها باب لا يغلق..



هو ربنا لما يبتليني يبقى غضبان عليا؟ لا، بيمتحنا علشان يظهر الصبر فينا.. وده فايدته إيه؟ إنه هايديني الثواب يوم القيامة.. وافرض ما صبرتش؟ مش هايدلك الثواب يوم القيامة، يبقى هنا فيه بلاء وحرمان من الحاجة اللي محتاجينها، وفي نفس الوقت مفيش ثواب.

العاقل خصيم نفسه، يعني يفكر مع نفسه: أنا لازم أصبر؛ لأن الصبر ده ها يقوي شكيمتي، وفي نفس الوقت له ثواب يوم القيامة، والثوابات دي ما حدش يتخيلها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.