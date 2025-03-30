الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع
تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

يحل جيرونا ضيفا أمام فريق برشلونة  اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا".

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني 


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

 

 

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الاسباني


تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة الرابع والربع عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا


تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD1.

 

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

 

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في الترتيب بعد الفوز أمام ليجانيس مساء السبت، بثلاثية لهدفين.

فيما جيرونا يتواجد في المركز الثالث عشر ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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