جمعة مازحا مع شاب: "أنت غلس وخايف تكون متشدد ومش هسيبك"

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟

فقرة فكاهية

وهنا جاءت فقرة فكاهية، بدأها أحد الأولاد بسؤاله: هل التصوير في المسجد حلال وللا حرام؟

فسأله الشيخ: التصوير؟! يعني زي ما إحنا بنصور حلال وللا حرام؟! (ضحك جماعي).. واستطرد د. جمعة: إيه رأيك يا ابني إن انت غلس؟! (ضج الجميع بالضحك).. هو التصوير أصلا حرام علشان نسأل في داخل المسجد أو خارجه حرام.. اديله الميكروفون علشان أناقشه لأني لازم أناقشه، ثم سأله: إيه اللي خلاه يخطر في دماغك السؤال الغريب العجيب ده؟!

وأجاب الطالب: ده بيت ربنا المفروض نقرأ فيه قرآن ونصلي.

فسأله ثانية: طيب وإحنا منعنا القرآن، ومنعنا الصلاة؟ السؤال جاي ليه؟! نحن لم نمنع صلاة، ولا ذكر، ولا عبادة، ولا أذان.. ده إحنا مجتمعين في بيت من بيوت الله، نتدارس كتاب الله، فهذه حلقة تحفها الملائكة، وتتنزل فيها الرحمة، وتغشاها السكينة، ويذكرنا الله، سبحانه وتعالى، فيمن عنده، جاي منين السؤال ؟! مش هسيبك، لازم وراك وراك لغاية ما أقنعك، أو أقتنع أنا.



الشاب: أنا قلت ده بيت ربنا.....

جمعة: أنا خايف عليك تكون متشدد.

الشاب: لا.

جمعة: مش متشدد؟!

الشاب ضاحكا: لا.

جمعة: طمنتني.

لعب الكرة بالفلوس

وكان هناك سؤال من شاب آخر: لو لعبنا ماتش كورة على فلوس، هل حرام؟

أجابه: حرام، المراهنات حرام.

وسأله شاب آخر: هل اللعب في المسجد حرام؟

وأجاب الشيخ: لا، مش حرام، لما الأحباش جاءوا، لعبوا التحطيب في المسجد، وسمح النبي، صلى الله عليه وسلم، للسيدة عائشة أن تتفرج على لعب الحبشان.



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