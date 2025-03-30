الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

فاز فريق بوروسيا دورتموند على نظيره ماينز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سيجنال آيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 27، من بطولة الدوري الألماني.

سجل ثلاثية بوروسيا دورتموند كل من: ماكسمليان بير في الدقيقة 39، إيمري تشان في الدقيقة 42، وباسكال جروس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، فيما جاء هدف ماينز عن طريق باول نيبل في الدقيقة 76.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ماينز 

الصورة

تشكيل ماينز ضد بوروسيا دورتموند 

الصورة

 

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

وفي سياق آخر، يستهدف نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع أحد نجوم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط سابقًا بضم جيوفاني كويندا، نجم سبورتينج لشبونة السابق، إلا أن تشيلسي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

لكن وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد حول مانشستر يونايتد أنظاره نحو الدوري الألماني، حيث يلاحق صفقة محتملة مع لاعب وسط بوروسيا دورتموند، فيليكس نميشا.

ومن المتوقع أن يغيب بوروسيا دورتموند عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما قد يجبره على بيع أحد نجومه البارزين.

وقد يكون هذا الوضع في صالح مانشستر يونايتد، الذي يسعى لضم لاعب الوسط الدفاعي المقدر سعره بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوروسيا دورتموند ماينز بوروسيا دورتموند ضد ماينز الدوري الألماني ماينز وبوروسيا

مواد متعلقة

الزمالك يخوض مرانا خفيفا اليوم في جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة ستيلينبوش 

بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية

التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني

فياريال يفوز على خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني (صور)

رحلة تستغرق 12 ساعة، بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا اليوم

أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يدرس شكوى حسام حسن بلجنة الانضباط، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن ظهير أيسر جديد، والنصر السعودي يرغب في التعاقد مع نجم ريال مدريد

ليجانيس يتقدم على ريال مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

كأس الاتحاد الإنجليزي، نوتنجهام يصعد لنصف النهائي بعد الفوز على برايتون بركلات الترجيح

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

استمرار أزمة القمة 130.. الأهلي يرفض الاستسلام والأولمبية تحسم موقفها.. الأحمر يلجأ لرابطة الأندية.. وسيناريوهات التصعيد تظهر في المشهد

الأمن يفحص فيديو التعدى على شاب أفريقي الجنسية بأحد شوارع القاهرة

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

شاهد هدف عمر مرموش في شباك بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. الإمام أحمد الرفاعي أسلم ابن هولاكو على أيدي تلاميذه

هل العيدية فرض على الزوج لزوجته؟ عضو بمركز الأزهر تجيب

ما نص تكبيرات العيد وهل هناك صيغة أصح من أخرى؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية