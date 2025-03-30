الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رحلة تستغرق 12 ساعة، بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا اليوم

بعثة الزمالك، فيتو
بعثة الزمالك، فيتو

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة الساعة الثانية فجر اليوم الأحد متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة تقريبًا يتخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصر الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية 

تنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

 وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات امس السبت عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع  للسفر إلى جنوب إفريقيا. 

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية بيسيرو

مواد متعلقة

ليجانيس يتقدم على ريال مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

ابتداءً من اليوم، تعليمات هامة للمسافرين إلى السودان

رحلة تستغرق 12 ساعة، بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا اليوم

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فضل آخر ليلة من ليالي رمضان وحكم الدعاء فيها

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية