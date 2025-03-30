رحلة تستغرق 12 ساعة، بعثة الزمالك تغادر إلى جنوب أفريقيا اليوم

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة الساعة الثانية فجر اليوم الأحد متجهة إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 12 ساعة تقريبًا يتخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصر الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك راحة من التدريبات اليوم قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات امس السبت عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع للسفر إلى جنوب إفريقيا.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

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