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رياضة

مانشستر يونايتد يستهدف صفقة صعبة من بوروسيا دورتموند

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

يستهدف نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع أحد نجوم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط سابقًا بضم جيوفاني كويندا، نجم سبورتينج لشبونة السابق، إلا أن تشيلسي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم دورتموند 

لكن وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد حول مانشستر يونايتد أنظاره نحو الدوري الألماني، حيث يلاحق صفقة محتملة مع لاعب وسط بوروسيا دورتموند، فيليكس نميشا.

ومن المتوقع أن يغيب بوروسيا دورتموند عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما قد يجبره على بيع أحد نجومه البارزين.

وقد يكون هذا الوضع في صالح مانشستر يونايتد، الذي يسعى لضم لاعب الوسط الدفاعي المقدر سعره بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل.

أرقام نميشا مع دورتموند هذا الموسم 

وعلى الرغم من صعوبات دورتموند هذا الموسم، إلا أن نميشا كان أحد أبرز لاعبيه، حيث خاض 27 مباراة في جميع المسابقات، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا هدفين. لكن أهم ما يميزه هو الهدوء وقدرته على قراءة اللعب في خط الوسط، ما جعله هدفًا جذابًا للعديد من الأندية الكبرى.

ورغم التقارير التي تفيد بأن نميشا قد يكون متاحًا للبيع، إلا أن "بيلد "أشارت إلى أن دورتموند يعتبر اللاعب جزءًا مهمًا من مستقبل الفريق، وسيتردد كثيرًا قبل السماح برحيله.

بدلًا من ذلك، قد يضطر النادي الألماني إلى بيع جريجور كوبيل، جيمي جيتنز أو كريم أديمي من أجل الحفاظ على اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

وفي حال انتقاله إلى أولد ترافورد، سيحتاج نميشا إلى كسب ود جماهير مانشستر يونايتد، الذين يدركون جيدًا أن اللاعب لديه تاريخ سابق مع الغريم مانشستر سيتي. فقد نشأ هو وشقيقه لوكاس نميشا في أكاديمية سيتي، قبل أن يغادر إلى فولفسبورج العام 2021.

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