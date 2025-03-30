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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على جيرونا 0/1 بالشوط الأول

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة الإسباني، علي نظيره جيرونا بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق برشلونة اللاعب لاديسلاف كرييتشي لاعب جيرونا بالخطا في مرماه بالدقيقة 43. 

تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني 


في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، جافي، إريك جارسيا.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا


تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD1.

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 63 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 63 في الترتيب بعد الفوز أمام ليجانيس مساء السبت، بثلاثية لهدفين.

فيما جيرونا يتواجد في المركز الثالث عشر ويملك في رصيده 34 نقطة بالترتيب.

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