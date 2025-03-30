الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بوروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره ماينز اليوم الأحد، على ملعب سيجنال آيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 27، من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد ماينز 

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تشكيل ماينز ضد بوروسيا دورتموند 

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مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم بوروسيا دورتموند

وفي سياق آخر، يستهدف نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع أحد نجوم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق بعد موسم مخيب للآمال.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط سابقًا بضم جيوفاني كويندا، نجم سبورتينج لشبونة السابق، إلا أن تشيلسي نجح في حسم الصفقة لصالحه.

لكن وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فقد حول مانشستر يونايتد أنظاره نحو الدوري الألماني، حيث يلاحق صفقة محتملة مع لاعب وسط بوروسيا دورتموند، فيليكس نميشا.

ومن المتوقع أن يغيب بوروسيا دورتموند عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما قد يجبره على بيع أحد نجومه البارزين.

وقد يكون هذا الوضع في صالح مانشستر يونايتد، الذي يسعى لضم لاعب الوسط الدفاعي المقدر سعره بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل.

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بوروسيا دورتموند ماينز بوروسيا دورتموند ضد ماينز الدوري الألماني مانشستر يونايتد

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