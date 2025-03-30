أبرز التوقعات لمسلسل وتقابل حبيب الحلقة الأخيرة

مسلسلات رمضان 2025، تُعرض اليوم الأحد الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، ومن المتوقع أن تشهد أحداثًا مثيرة تحمل الكثير من المفاجآت.

حيث من المتوقع سقوط عائلة أبو العزم في شر أعمالها، وستكون البداية من منصور ونعمة حيث سيسعى منصور للانتقام من شرفه بينما ستسعى نعمة لإثبات أنها ابنة عبد العزيز وسيلعبان دور الشرارة التي ستشعل فتيل الأزمات.

بعد ذلك، ستتكشف أمام الجميع كل المؤامرات والمشاكل التي تسببت فيها عائلة أبو العزم، مما سيؤدي إلى انهيارها وانكشاف حقيقتها أمام العلن.

كما أن هناك كثير من التوقعات حول أن علاقة ليل وفارس لن تنتهي كما يتمنى المشاهدون، فقد لا يتم زواجهما أو قد تكون نهايتهما غير سعيدة، خاصة في ظل إشارة عمرو محمود ياسين المؤلف بشكل غير مباشر عبر منشوراته إلى ذلك.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

دارت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل “وتقابل حبيب”، حول محاولة رقية إقناع إجلال بضرورة الإيقاع بين ليل وفارس، وذلك عن طريق ترسيخ فكرة لدى ليل بأن هناك علاقة حب تجمع بين فرح وفارس وكذلك هناك علاقة بين فارس وكريمان.

وبناءً على ذلك، تتوجه إجلال إلى ليل وتخبرها بالأمر، مؤكدةً أن هناك علاقة بين فارس وكريمان، وأن فرح أيضًا معجبة بفارس، ينتاب ليل القلق والتوتر الشديد بعد سماع هذا الحديث خاصة أن إجلال تخبر ليل أن هذه هي فرصتها لاستعادة مكانتها في العائلة.

وفي وقت لاحق، عندما تصل فرح إلى منزل أبو العزم، يلتقي بها فارس ويتحدث معها بلطف، فتنتهز الفرصة وتصارحه بأن حالتها النفسية المتدهورة مؤخرًا ترجع إليه لأنها تحبه، لكنه يفاجئها بإخبارها أن كل معاملته الودية معها كانت بدافع الأخوة فقط، وأنه لم يشعر تجاهها بأي مشاعر عاطفية.

على الجانب الآخر، تتوجه فرح إلى شقيقتها، فتبادرها ليل بسؤال صريح عما إذا كان هناك أي علاقة تربطها بفارس، تنفي فرح الأمر تمامًا، لكن ليل تعترف لها بمشاعرها تجاه فارس، وتؤكد لها أنهما يحبان بعضهما البعض مما يصدم فرح بشدة.

وفي سياق آخر، يخبر موسى عمه منصور أن ابنته شهد قد تعرضت للاغتصاب على يد حازم، فيثور غضبًا، ويقرر معاقبتها بالضرب، لكنه في الوقت ذاته يتخذ قرارًا داخليا بتصعيد الأمر في الوقت المناسب.

أما إنجي، فترفض أي محاولات من حازم للصلح، وتصر على الطلاق منه، رغم تدخل والدها وفارس لمحاولة تهدئة الأمور.

بينما يذهب رزق ليخبر نعمة بأنه اكتشف، خلال محاولته التقدم للزواج منها، أنها ليست الابنة الحقيقية لمنصور وربيعة، فتذهب نعمة لمواجهة منصور، فيعترف لها بالحقيقة، موضحًا أنها ليست ابنته، بل هي ثمرة علاقة غير شرعية بين عبد العزيز باشا وإحدى الخادمات اللاتي كن يعملن في منزل أبو العزم، لكنه ينصحها بعدم البوح بهذه الحقيقة لأي شخص حتى يحين الوقت المناسب، ثم يذهب بنفسه إلى عبد العزيز باشا، ويدخله إلى غرفة ويغلق عليه الباب.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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