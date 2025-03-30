الأحد 30 مارس 2025
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سياسة

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

جنازة الأنبا باخوميوس
جنازة الأنبا باخوميوس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة، وسط حضور حاشد من محبيه وأبنائه.

نقل الجثمان إلى دمنهور ودير القديس مكاريوس السكندري

عقب انتهاء صلاة التجنيز، يُنقل جثمان الأنبا باخوميوس إلى مدينة دمنهور، حيث يُسجى في كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، ليتاح لمحبيه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وذلك حتى منتصف الليل.

وفي صباح الاثنين، تُقام صلاة القداس الإلهي، يعقبها مراسم التجنيز في تمام العاشرة صباحًا، قبل أن يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث يُوارى الثرى في الساعة الثانية بعد الظهر، تنفيذًا لوصيته بأن يُدفن في هذا الدير الذي أعاد إليه الحياة الديرية بعد 12 قرنًا من الاندثار.

قداسة البابا تواضروس: الأنبا باخوميوس كان راعيًا أمينًا حتى لحظة رحيله

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مشيدًا بمسيرته الحافلة بالعطاء، قائلًا: "لقد كرّس الأنبا باخوميوس حياته منذ شبابه المبكر لخدمة الله والكنيسة، فكان نموذجًا مضيئًا في الرعاية والتعليم، وقاد إيبارشيته بحكمة وإخلاص، كما تولى مسؤولية الكنيسة في مرحلة دقيقة من تاريخها كقائمقام بطريركي، فأدارها بروح الصلاة والحكمة".

وأضاف البابا: "حتى بعد انتهاء مهمته، عاد بتواضع لرعاية إيبارشيته، ولم يمنعه تقدم العمر عن مواصلة خدمته حتى لحظة رحيله". واختتم قائلًا: "نثق أن فقيد الكنيسة سينال الطوبى من الفم الإلهي القائل: ’نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ!‘، داعين له بالراحة الأبدية، ولأبنائه ومحبيه بالعزاء".

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