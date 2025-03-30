الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 107 مخالفات في حملة تموينية على أسواق الفيوم خلال 48 ساعة

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة التي استمرت علي مدار بزمين، اسف ت عن تحرير 107 مخالفة تموينية متنوعة، منها 35 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و72 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الأجهزة الأمنية لحالتها الي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لالفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي صيدلية بسبب طمس الأسعار الرسمية  على علب الأدوية، وتم تحريز عدد 69 عبوة، وتحرير محضر بمعرفة هيئة الدواء المصرية، كما تم التحفظ علي ٤٨٠ كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية قبل بيعة بالسوق السوداء، و26 كيلو جرام رنجة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي، و13 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 650 كيلو جرام ممنوع تداولها خارج المخابز، ز 110 كيلو حرام أسماك فاسدة.

إخماد حريق شب في سيارة على طريق الفيوم - القاهرة

بتخفيض 30%، تموين الفيوم تطرح كحك العيد في منافذها

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأجهزة الأمنية ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصري جهاز حماية المستهلك غير صالحة للاستهلاك الادمي مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

إخماد حريق شب في سيارة على طريق الفيوم - القاهرة

إسعاف الفيوم تنشر 80 سيارة بالطرق العامة والمتنزهات وساحات صلاة العيد

بتخفيض 30%، تموين الفيوم تطرح كحك العيد في منافذها

تموين الفيوم يتحفظ على سيارة محملة بـ 5 أطنان و463 كيلو زيت فاسد

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

حملة نظافة بمحيط المساجد والمتنزهات لاستقبال العيد في سوهاج (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية