تحرير 107 مخالفات في حملة تموينية على أسواق الفيوم خلال 48 ساعة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي الاسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة التي استمرت علي مدار بزمين، اسف ت عن تحرير 107 مخالفة تموينية متنوعة، منها 35 مخالفة في قطاعي المخابز ومحطات الوقود، و72 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الأجهزة الأمنية لحالتها الي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لالفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي صيدلية بسبب طمس الأسعار الرسمية على علب الأدوية، وتم تحريز عدد 69 عبوة، وتحرير محضر بمعرفة هيئة الدواء المصرية، كما تم التحفظ علي ٤٨٠ كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية قبل بيعة بالسوق السوداء، و26 كيلو جرام رنجة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي، و13 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 650 كيلو جرام ممنوع تداولها خارج المخابز، ز 110 كيلو حرام أسماك فاسدة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.