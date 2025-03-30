ضبط المتهم بإشعال النيران في محل كوافير بدمياط

تمكنت أجهزة الأمن بدمياط من كشف غموض حريق اندلع داخل محل كوافير بشارع الجلاء، حيث ألقت القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من الواقعة.

الحريق قضي علي محتويات الكوافير

وكشفت التحريات التي قام بها الرائد اسلام عيد رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه أن المتهم، وهو رجل في منتصف الخمسينات، يدعي ( أيمن.ا ) لجأ إلى حيلة غير متوقعة للتخفي، حيث ارتدى عباءة نسائية وغطى وجهه بطرحة، محاولًا إخفاء ملامحه أثناء تنفيذ جريمته. إلا أن تتبع كاميرات المراقبة كشف تحركاته بدقة، بدءًا من وصوله إلى المكان على دراجته البخارية، وقيامه بتغيير ملابسه قبل الاقتراب من المحل وإشعال النيران.

وأوضحت التحقيقات أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات سابقة بين المتهم وصاحبة المحل ( دينا التابعي )، حيث اعترف أيمن بارتكاب الواقعة بعد مواجهته بالأدلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليتم إغلاق القضية بسرعة، في تحرك أمني حازم لضبط الجناة وردع أي محاولات للخروج عن القانون.

واندلع مساء امس حريق مفاجئ في محل كوافير "حنين ووعد" بشارع الجلاء بمدينة دمياط، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

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