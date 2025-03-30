الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

محلية الزينية بالأقصر تكثف جهودها للتصدى للتعديات خلال أجازة عيد الفطر

إزالة التعديات،فيتو
إزالة التعديات،فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر برئاسة  أحمد أبو عيش رئيس المركز أعمال إزالة في المهد لتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة 350 متر تقريبًا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك بحضور رئيس قرية المدامود بحري وسكرتير القرية ومسؤل القسم الفني بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالمدامود بحرى. 

عيد الفطر المبارك 


كما قام المجلس القروى لقرية المدامود قبلى بتنفيذ إزالة في المهد بنجع الشاعر بالمدامود قبلي والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر والأسمنت وأعمدة خرسانية على مساحة 110 متر تقريبًا علي أرض زراعية وتمت الإزالة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وذلك بحضور  رئيس قرية المدامود قبلي وسكرتير القرية ومسؤل القسم الفني بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.


وفي سياق متصل تابع رئيس المركز أعمال فك شدة خشبية بالزينيه قبلي بمنطقة الصيادين علي مساحة 92 متر تقريبًا وتمت إزالة المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف طوال فترة أجازة عيد الفطر المبارك.

 

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر التعديات على الأراضي عيد الفطر المبارك محلية الزينية بالأقصر

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