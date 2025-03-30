الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس تدين تصديق الاحتلال على مشروع استيطاني في القدس

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، تصديق كابينت الاحتلال على مشروع استيطاني لشق طرق استراتيجية في القدس المحتلة.

حماس تدين المشاريع الاستيطانية بالقدس


وقالت حركة حماس في بيانها: "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نياته تعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، ومشاريع الاحتلال التصفوية ستتحطم على صخرة ثبات الشعب الفلسطيني ورباطه في أرضه وتمسكه بحقوقه".

ودعت حركة حماس في بيانها  أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة إلى تصعيد المقاومة والمواجهة في كل الميادين.

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ينيامين نتنياهو، اليوم الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف بنيامين نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

و نقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة قولها، إن مقترح إسرائيل الذي سلمته للوسطاء ينص على الإفراج عن 11 أسيرا حيا ونصف القتلى لدى حركة حماس.

مقترح إسرائيل الجديد 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر يتضمن الإفراج عن 5  أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما.

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إسرائيل حماس القدس تهجير الفلسطينيين

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