الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة عبرية: مقترح إسرائيلي ينص على الإفراج عن 11 محتجزا حيا لدى حماس

أسرى إسرائيليين
أسرى إسرائيليين

نقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة قولها،  إن مقترح إسرائيل الذي سلمته للوسطاء ينص على الإفراج عن 11 أسيرا حيا ونصف القتلى لدى حركة حماس.

مقترح إسرائيل الجديد 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر يتضمن الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما.

وبالأمس السبت قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في بيان: تسلمنا قبل يومين مقترحا من الإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتعاملنا معه بإيجابية ووافقنا عليه، ونأمل ألا يعطل الاحتلال المقترح الذي تلقيناه من الوسطاء ووافقنا عليه".

وذكر خليل الحية: إن ثبات شعبنا على أرضه رغم عظم المصاب صخرة تتحطم عليها كل مخططات الأعداء. سلاح المقاومة خط أحمر.

خليلة الحية: المقاومة لن تسلم سلاحها 

وأضاف خليل الحية: "الاحتلال ظل يماطل ويتهرب من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ حكومة المجرم نتنياهو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي راوغ على مدار عام كامل وأجهض كل محاولات الوسطاء للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "التزمنا بكل بنود الاتفاق رغم انتهاكه مرارا من جانب قوات الاحتلال، ووصلنا إلى مراحل متقدمة في نقاشات تتعلق بشخصيات تتولى قيادة لجنة الإسناد المجتمعي في غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل حماس غزة أسرى إسرائيليين مصر قطر

مواد متعلقة

أمين عام حزب الله: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

الصحة الفلسطينية: استشهاد 921 شخصا منذ استئناف إسرائيل العدوان على غزة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

الأهلي يتقدم بمذكرتين لرابطة الأندية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

وفاة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رغم ولادته.. فلكيون يكشفون أسباب تعذر رؤية هلال شوال.. عبد الهادي: «القمر الجديد ظل في سماء القاهرة 11 دقيقة».. وجودة يوضح دور كسوف الشمس في عدم التثبت

منوعات

المزيد

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بقدوم فترة مليئة بالأفراح

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية