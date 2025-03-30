تجهيز مدفن الأنبا باخوميوس في دير القديس مكاريوس السكندري(صور)

تجري حاليًا الاستعدادات النهائية لتجهيز مدفن مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث أوصى الراحل بأن يُدفن هناك، مواصلًا ارتباطه العميق بهذا المكان الذي أعاد إليه الحياة الديرية بعد 12 قرنًا من الاندثار.

ويُعد دير القديس مكاريوس السكندري من المعالم الرهبانية التاريخية التي تم اكتشافها بعد اختفائه لما يقرب من 1200 عام، حيث بذل الأنبا باخوميوس جهودًا كبيرة في إحياء الدير وإعادة الحياة الرهبانية إليه، ليصبح منارة روحية جديدة.

مراسم التجنيز

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة تجنيز الراحل الجليل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من المطارنة والأساقفة، على أن يتم بعدها نقل الجثمان إلى دمنهور، حيث يُلقى عليه نظرة الوداع في كنيسة القديس مار مرقس الرسول.

وفي صباح الاثنين، تقام صلاة القداس الإلهي، تليها صلوات التجنيز، ثم يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث يُوارى الثرى في الساعة الثانية بعد الظهر، تنفيذًا لوصيته الأخيرة.

البابا تواضروس: فقدنا راعيًا أمينًا خدم الكنيسة حتى لحظة رحيله

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مشيدًا بمسيرته الحافلة بالعطاء، قائلًا: "لقد كرّس الأنبا باخوميوس حياته منذ شبابه المبكر لخدمة الله والكنيسة، فكان نموذجًا مضيئًا في الرعاية والتعليم، وأدار الكنيسة بحكمة في فترة دقيقة من تاريخها كقائمقام بطريركي".

وأضاف البابا: "حتى بعد انتهاء مهمته، عاد بتواضع لرعاية إيبارشيته، ولم يمنعه تقدُّم العمر عن مواصلة خدمته حتى لحظة رحيله". واختتم قائلًا: "نثق أن فقيد الكنيسة سينال الطوبى من الفم الإلهي القائل: ’نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ!‘، داعين له بالراحة الأبدية ولأبنائه ومحبيه بالعزاء".

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