تجهيز أكثر من 447 ساحة لصلاة عيد الفطر وانتشار 57 فريقًا طبيًا بالغربية

تشهد محافظة الغربية استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جهود رفع مستوى النظافة، وتهيئة الساحات والمساجد الكبرى، وإزالة الإشغالات لضمان استقبال المصلين في أجواء منظمة وآمنة خلال صلاة العيد.

وشملت الاستعدادات رفع المخلفات، وغسيل الأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة، ودهان البلدورات في المناطق المحيطة بالساحات الكبرى، لتقديم أفضل صورة حضارية للمحافظة خلال هذا الحدث الديني الهام.

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تجهيز أكثر من 447 ساحة ومسجد رئيسي في مختلف مراكز ومدن المحافظة، من بينها مسجد السيد البدوي بطنطا، ومسجد الرحمة، ومسجد الشامي في المحلة الكبرى، وساحة استاد طنطا الرياضي، وساحات الجمعيات الأهلية والمراكز الشبابية، التي ستستقبل آلاف المصلين في أجواء إيمانية مميزة. كما تم تخصيص أماكن خاصة للسيدات، وتوفير مقاعد لكبار السن لضمان راحتهم أثناء الصلاة.

ويُعد المسجد الأحمدي (مسجد السيد البدوي) أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية في محافظة الغربية، حيث يشهد إقبالًا كثيفًا خلال صلاة العيد، إذ يتوافد إليه المصلون من مختلف المدن والمحافظات المجاورة لأداء الصلاة وسط أجواء روحانية فريدة. وتم الانتهاء من تنظيف وتجميل الميدان المحيط به، ورفع أي إشغالات، وصيانة الساحات الداخلية والخارجية لضمان راحة المصلين وسهولة الحركة أثناء التجمعات الكبيرة.

وشدد محافظ الغربية على أنه تم التنسيق مع مديرية الامن وان هناك خطة أمنية وتنظيمية متكاملة تشمل انتشار قوات الأمن بمحيط الساحات الكبرى، وتخصيص مسارات لدخول وخروج المصلين لمنع التكدس، مع وجود دوريات مرورية لضمان سيولة الحركة في الشوارع الرئيسية المحيطة بساحات الصلاة.

وفي إطار الخطة الصحية الشاملة، قامت مديرية الصحة بتجهيز أكثر من 57 فريقًا طبيًا متنقلًا في أماكن التجمعات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من الساحات الكبرى، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال أداء الصلاة. كما تم تجهيز المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طبية، وتوفير نقاط إسعاف أولي في المناطق التي تشهد كثافة عددية كبيرة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن أجهزة المحافظة مستمرة في رفع كفاءة منظومة النظافة خلال العيد، حيث تم تكليف فرق ميدانية بالعمل على مدار الساعة لمتابعة نظافة الساحات والشوارع المحيطة بها، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات أو المخلفات، لضمان بقاء المناطق في أفضل حالاتها طوال أيام العيد.

وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الغربية رسالة إلى المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة وجمال الساحات والمساجد، والاستمتاع بأجواء العيد وسط بيئة نظيفة ومنظمة. وأكد أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه المناسبة المباركة.

وتمنى المحافظ لأبناء الغربية عيدًا سعيدًا مملوءًا بالخير والبركة، داعيًا الجميع للاستمتاع بأجواء العيد وسط مشاهد رائعة من الترابط والتلاحم بين أبناء المحافظة، في صورة تعكس القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.