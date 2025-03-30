الأحد 30 مارس 2025
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اقتصاد

مزايا البطاقات المدفوعة للاطفال في بنك القاهرة

بنك القاهرة - فيتو
بنك القاهرة - فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن إمكانية إصدار بطاقات مدفوعة مقدما للأطفال. 

وأوضح بنك القاهرة أنه يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولي الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي: 
1-.تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب.
2-لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.
3- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما.
4- عدد البطاقات المسموح للعميل الواحد (الوالد) بشرائها له أو لأولاده خمسة بطاقات علمًا بأن النظام لا يسمح بإصدار أكثر من بطاقة لنفس العميل، يجب عند إتمام الابن السن القانونية (21 سنة) التوجه للفرع لتسجيل التوقيع الخاص به حتى لا يتم إلغاء البطاقة.
5- تصدر البطاقة مجانًا لموظفي البنك فقط وفى حالة رغبة الموظف إصدار بطاقة/ بطاقات أخرى تطبق مصاريف إصدار البطاقة.
6- تصدر البطاقة صالحة للاستخدام على شبكة الإنترنت للتمتع بالتسوق والشراء
عبر الانترنت واستخدام البطاقة فى شراء السلع والسحب النقدي داخل وخارج مصر
7- ويلزم عند استخدامها تسجيل الثلاثة أرقام الموجودين فى ظهر البطاقة CVC2.
8-فى حالة رغبة العميل إلغاء خدمة الانترنت المتاحة فى البطاقة فعليه التوجه لأقرب فرع واستيفاء طلب كتابي لإلغاء الخدمة على البطاقة.

9- تصدر البطاقة للأشخاص الطبيعيين وللمصريين فقط ابتداءً من سن 16 سنة.

مميزات بطاقة الإيزى كارد

تصدر بطاقة الإيزى كارد ذات بالشريحة الذكية وتستلزم ادخال الرقم السرى أثناء معاملات المشتريات.
 تتميز البطاقة بإمكانية استخدامها فى أى مكان فى العالم وخلال 24 ساعة يوميًا
سواء عن طريق السحب النقدى من جميع ماكينات الصراف الآلى ATm أو الشراء لدى جميع نقاط البيع.
البطاقة تصدر غير منشطة Inactive ويلزم تنشيطها أولًا عقب الإصدار لأول مرة أو بدل تالف أو فاقد أو تجديد من خلال الفرع ويقوم العميل بإنشاء الرقم السرى على ماكينة الـصارف الآلى  ATM  الخاصة ببنك القاهرة.
يمكن للوالد/ الوالدة تغذية البطاقات بالمبالغ التى يريدها شهريا ليتمتع الأولاد بالإحساس بالاستقلالية فى استخدام البطاقة.

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