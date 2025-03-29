السبت 29 مارس 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

ألعاب ناريه مضبوطة،
ألعاب ناريه مضبوطة، فيتو

أمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها وبحوزته 2.4 مليون قطعة ألعاب نارية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم قيام عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية يديرها عامل بحوزته 2.4 مليون قطعة بالفيوم 

وعقب تقنين الإجراءات، اقتحمت قوات الشرطة الورشة وضبط المتهم وبحوزته 2,4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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