الخميس 13 مارس 2025
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التحرش بسيدة في الشارع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

عاقبت  محكمة الجنايات الاستئنافية، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع.

كان قد تمكنت مباحث الأمن العام، من إلقاء القبض على شاب يقود دراجة بخارية بدون لوحات وقام بملامسة سيدة من الخلف متحرشا بها وموجها لها ألفاظ خارجة ونابية.

واستغاثت السيدة المجنى عليها بالمواطنين إلا أن المتهم فر هاربا باستخدام الدراجة البخارية، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة تم التوصل لهوية المتهم وضبطه.


ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن سلطات الدولة كافة تعمل في إطار منظومة واحدة وتحرص على صيانة حقوق المرأة المصرية والحفاظ على كرامتها والحد كمن الظواهر السلبية التي تثر عليها.

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محكمة الجنايات الاستئنافية مباحث الأمن العام حقوق المراة

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