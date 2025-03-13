المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التحرش بسيدة في الشارع

عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه بالتحرش بسيدة أثناء سيرها في الشارع.

كان قد تمكنت مباحث الأمن العام، من إلقاء القبض على شاب يقود دراجة بخارية بدون لوحات وقام بملامسة سيدة من الخلف متحرشا بها وموجها لها ألفاظ خارجة ونابية.

واستغاثت السيدة المجنى عليها بالمواطنين إلا أن المتهم فر هاربا باستخدام الدراجة البخارية، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة تم التوصل لهوية المتهم وضبطه.



ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن سلطات الدولة كافة تعمل في إطار منظومة واحدة وتحرص على صيانة حقوق المرأة المصرية والحفاظ على كرامتها والحد كمن الظواهر السلبية التي تثر عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.