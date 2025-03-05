التفاصيل الكاملة لتخفيف عقوبة شيري هانم وزمردة إلى الحبس عامين.. المحكمة تلغي تهمة تسهيل الدعارة واعتيادها.. وتكتفي بارتكاب الفعل الفاضح

أسدلت محكمة النقض الستار على قضية شيري هانم وزمردة، حيث أودعت حيثيات حكمها، وألغت العقوبات المتعلقة باتهام تسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفية بعقوبة الحبس لمدة عامين فقط في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وذلك بعد قبول الطعن المقدم على الحكم السابق الذي قضى بحبسهما ست سنوات، وخُفف استئنافيًا إلى خمس سنوات مع المراقبة لمدة ثلاث سنوات.

وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي أن الحكم المطعون عليه شابه العديد من العيوب القانونية، من بينها الاعتماد على أدلة إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية، حيث استندت القضية إلى فلاشة قدمها ضابط الواقعة دون أن يتم فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالتأكد من صحة الأدلة الرقمية ومصداقيتها وفقًا للقانون.

كما دفع المحامي ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمتين، مؤكدًا أنها تمت في غياب محامٍ، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، الذي يشترط حضور محامٍ في الجرائم التي تستوجب الحبس الوجوبي، مما يعني أن الإجراءات التي استند إليها الحكم السابق قد شابها البطلان.

أما بخصوص اتهام الدعارة، فقد استند الطعن إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب معايير صارمة وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، حيث أشار هاني سامح إلى أن الدستور يلزم القاضي بالاحتكام إلى الأحكام الشرعية القاطعة في قضايا العرض والأخلاق، والتي تشترط وجود أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، كما أن القانون الجنائي يستلزم وجود أدلة قاطعة على الجريمة، وهي أمور لم تُثبت ضد المتهمتين، مما دفع المحكمة إلى إلغاء العقوبة المتعلقة بهذه التهمة.

كذلك، شكك الطعن في توصيف القضية، حيث أكد أن الألفاظ البذيئة مهما بلغت فحشها لا تعد فعلًا فاضحًا وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، التي تشترط لوقوع هذه الجريمة وجود فعل مادي يخدش الحياء العام، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، مما كان كفيلًا بإعادة التكييف القانوني للحكم.

وكانت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تلقت عدة بلاغات ضد كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات جنسية، وطالب الكثيرون إلقاء القبض عليهما وفتح تحقيق معهما، لينتهي الأمر إلى حبس شيري هانم وابنتها زمردة.

القبض على شيري هانم وابنتها زمردة

على الفور بدأت الأجهزة الأمنية عمل التحريات حول شيري هانم وابنتها ومتابعتها، لتنتهي التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، إلى تأكيد نشرهما لمقاطع فيديو بها إيحاءات جنسية بقصد رفع نسب مشاهداتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تحديد هوية المتهمتين وتحديد محل إقامتهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة من أجل استجوابهما.

حبس شيري هانم وابنتها

وتولت النيابة العامة التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها «زمردة»، بعد فحص مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمتين، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.

وصدر يوم ٢١ يونيو لسنة ٢٠٢١، حكمًا من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بالحبس على كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بالحبس لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري.

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