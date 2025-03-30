الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

سقوط شخص من شرفة منزله بالطابق السادس في المحلة أثناء تركيب ستارة

سقوط شخص من شرفة
سقوط شخص من شرفة منزله بالطابق السادس في المحلة أثناء تركيب

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق السادس أثناء قيامه بتركيب ستارة للتجهيز لعيد الفطر المبارك في مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية.

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وتلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغًا بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع شاهق بأحد العقارات السكنية بمنطقه أبو الحسن وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الضحية يُدعى أيمن الحافي، حيث فقد توازنه أثناء تثبيت الستارة، مما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية  تحقيقاتها في الحادث للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

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