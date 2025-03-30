الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحضور حسام عاشور وخالد بيبو، تفاصيل حفل نهائي الدورة الرمضانية بالدلجمون في الغربية (فيديو)

أجواء أوروبية في
أجواء أوروبية في حفل نهائي الدورة الرمضانية بقرية الدلجمون

شهدت قرية الدلجمون بـ محافظة الغربية أجواءً أوروبية خلال حفل ختام الدورة الرمضانية، بحضور نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم حسام عاشور، خالد بيبو، وعماد النحاس.

محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويوزع عليهم الهدايا (صور)

الأسعار تبدأ من 100 جنيه، إقبال على شراء كحك وبسكوت العيد في طنطا (فيديو)

وتوافد المئات من عشاق كرة القدم بـ محافظة الغربية إلى ملعب الدورة لمتابعة المباراة النهائية، التي اتسمت بالإثارة والندية بين الفرق المتنافسة، وسط أجواء احتفالية تخللها عروض رياضية وفقرات ترفيهية.

وأعرب حسام عاشور عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مشيدًا بالمستوى الفني للبطولة وحماس الجماهير.

فيما أكد أحمد الباز المسئول عن الحفل أن مثل هذه الدورات تعكس مدى عشق المصريين لكرة القدم وتساهم في اكتشاف المواهب الصاعدة.

وأشار الباز إلى أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من الروح الرياضية والتنافس الشريف بين اللاعبين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفرق ١٢ الفائزة، وتوزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية مبهرة، أكدت نجاح البطولة في ترسيخ قيم الرياضة والروح التنافسية بين الشباب.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد ويوزع عليهم الهدايا (صور)

تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

الأسعار تبدأ من 100 جنيه، إقبال على شراء كحك وبسكوت العيد في طنطا (فيديو)

إخلاء سبيل متهمين في قضية ضبط 6 ملايين صاروخ وألعاب نارية بكفالة مالية في طنطا

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

ارتفاع جديد.. سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأحد 30 مارس 2025

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

غزة تحت القصف، قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

الأهلي يتقدم بمذكرتين لرابطة الأندية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس من القاهرة إلى الدير السكندري

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بقدوم فترة مليئة بالأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية