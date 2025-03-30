بحضور حسام عاشور وخالد بيبو، تفاصيل حفل نهائي الدورة الرمضانية بالدلجمون في الغربية (فيديو)

شهدت قرية الدلجمون بـ محافظة الغربية أجواءً أوروبية خلال حفل ختام الدورة الرمضانية، بحضور نجوم الكرة المصرية، وعلى رأسهم حسام عاشور، خالد بيبو، وعماد النحاس.

وتوافد المئات من عشاق كرة القدم بـ محافظة الغربية إلى ملعب الدورة لمتابعة المباراة النهائية، التي اتسمت بالإثارة والندية بين الفرق المتنافسة، وسط أجواء احتفالية تخللها عروض رياضية وفقرات ترفيهية.

وأعرب حسام عاشور عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مشيدًا بالمستوى الفني للبطولة وحماس الجماهير.

فيما أكد أحمد الباز المسئول عن الحفل أن مثل هذه الدورات تعكس مدى عشق المصريين لكرة القدم وتساهم في اكتشاف المواهب الصاعدة.

وأشار الباز إلى أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من الروح الرياضية والتنافس الشريف بين اللاعبين.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الفرق ١٢ الفائزة، وتوزيع الجوائز وسط أجواء احتفالية مبهرة، أكدت نجاح البطولة في ترسيخ قيم الرياضة والروح التنافسية بين الشباب.





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