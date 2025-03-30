الأحد 30 مارس 2025
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تمريض القناة تنظم مؤتمرا عن دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نظام الرعاية الصحية المستدامة

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

تنظم كلية التمريض بجامعة قناة السويس، مؤتمرها الطلابي الـ 11 تحت عنوان "تعزيز نظام رعاية صحية مستدام - دور الذكاء الاصطناعي في التمريض". 

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موعد عقد المؤتمر

وتنطلق فعاليات المؤتمر يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل 2025، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد الكلية، وإشراف تنفيذي للدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يتولى مقرّر المؤتمر الدكتورة هدير حسين، فيما تتولى الدكتورة مي جمال منصب مساعد مقرر المؤتمر.  

الهدف من إقامة المؤتمر 

ويهدف المؤتمر الذى تنظمه كلية التمريض بجامعة القناة إلى تسليط الضوء على التحولات الرقمية المتسارعة في مجال الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات التمريضية وتعزيز استدامة النظم الصحية. 

أبرز محاور المؤتمر 

ويناقش عدة محاور رئيسية تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسات المستدامة والطويلة المدى في التمريض، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز استدامة نظم الصحة العالمية.  

كما يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والكفاءة في التمريض، ودوره في دعم الرعاية الصحية المبنية على الأدلة.

وياتي ذلك في إطار الاهتمام بإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، يركز المؤتمر على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض لمستقبل أكثر استدامة، إلى جانب استعراض نماذج تبني الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى، وبناء بيئات رعاية صحية مستدامة من خلال مفهوم "المستشفيات الخضراء".  

كما يناقش المؤتمر آليات تسخير الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل نتائج للمرضى مع تقليل التأثير البيئي، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية على أسس حديثة ومستدامة. 

ويعد هذا المؤتمر منصة علمية هامة تجمع الأكاديميين والمتخصصين والطلاب لمناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال التمريض، وتأهيل الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس كلية التمريض بجامعة القناة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة الرعاية الصحية المستدامة الذكاء الاصطناعي تمريض القناة

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