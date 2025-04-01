أسباب إلزامية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن أسباب جعل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزاميا.

أسباب إلزامية الإشتراك في التأمين الصحي الشامل

وقالت هيئة التأمين الصحي الشامل: إن كافة المواطنين بموجب القانون المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018، أن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون

وأكدت أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين.

وأوضحت أن التجارب العالمية أكدت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الانفاق الكارثي على الصحة.

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