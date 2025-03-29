وزير الصحة ردًّا على شكاوى المرضى بمستشفى العدوة بالمنيا: «طب اشكرونا الأول»

أبدي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان استغرابه وتعجبه من عدم شكر المواطنين والمرضي لما تبذله الدولة من جهود لعلاج المرضي وإنشاء مستشفيات جديدة ومبنى جديد بمستشفي العدوة بمحافظة المنيا.

وقال وزير الصحة في حديثه للمرضي بقسم الغسيل الكلوي: “الحقيقة أنا مستغرب جدا من عدم شكر المرضىي وتصدير الشكاوى رغم علاجهم على حساب الدولة”.

وأضاف في حديثه:" لو حد في أهل بيتكم بيصدر مشاكل باستمرار مش هتطلب منه يشكرك الأول ".

وكان عدد من مرضى وحدة الغسيل الكلوي عبروا عن استيائهم من سوء معاملة الأمن الإداري في إحدى مستشفيات المنيا، خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمحافظة المنيا.

وقال أحد المرضى: "يتم التعامل معنا كأننا تلاميذ في ابتدائي، والأمن لا يتعامل بشكل جيد".. وقد أثارت هذه الشكوى استجابة الوزير الذي أكد أهمية تحسين التعامل مع المرضى.

ورد الدكتور عبد الغفار قائلًا: "الأمور تغيَّرت الآن.. نحن بصدد تطبيق نظام جديد يهدف إلى الالتزام من قبل المريض وتقديم خدمة فعالة له، والأمن الإداري له دور تنظيمي، ويجب أن يكون هناك نظام يضمن راحة الجميع."

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