الأحد 30 مارس 2025
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محافظ الغربية يرفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لاستقبال عيد الفطر

محافظ الغربية: استعدادات
محافظ الغربية: استعدادات مكثفة وفرق عمل على مدار الساعة

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى في جميع المدن والمراكز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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حيث تزينت الشوارع والميادين بلافتات التهنئة المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري، لتنعكس أجواء الفرحة والبهجة في جميع أنحاء محافظة الغربية

كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وغسيل الأرصفة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد محافظ الغربية أنه تم إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين، مع تنفيذ صيانة شاملة لأعمدة الإنارة، وتعزيز إجراءات الأمان في الساحات العامة والمساجد الكبرى المخصصة لصلاة العيد، لضمان راحة وسلامة المصلين كما تم تجهيز خدمات طبية وعيادات متنقلة في أماكن التجمعات، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل على توفير بيئة احتفالية مميزة للمواطنين، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احتفالات منظمة وآمنة، حيث تم وضع خطة متكاملة لمتابعة الحدائق والمتنزهات العامة، وضبط أي مخالفات قد تعكر صفو الأجواء الاحتفالية.

وأضاف محافظ الغربية  أن هناك فرق عمل ميدانية من الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مستوى الخدمات، والتأكد من الجاهزية التامة لكافة القطاعات، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

واختتم محافظ الغربية بتوجيه تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني المستمر خلال أيام العيد، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين. كما شدد على متابعة جميع المرافق العامة والخدمية على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات خلال العيد، وتوفير الأجواء المناسبة ليحتفل الجميع في أمان وسعادة.

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