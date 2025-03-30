تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس من القاهرة إلى الدير السكندري

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلاة تجنيز الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقب انتهاء الصلوات، ينطلق الجثمان إلى مدينة دمنهور، حيث يُنقل إلى كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، ليتمكن محبوه وأبناؤه من إلقاء نظرة الوداع عليه، وذلك من الساعة الثامنة مساء حتى منتصف الليل.

وفي صباح غدٍ الاثنين، يُصلى القداس الإلهي من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، يلي ذلك بدء صلوات التجنيز في العاشرة صباحًا.

وبعد انتهاء المراسم، يُنقل الجثمان إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لاتمام مراسم الدفن في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

البابا تواضروس ناعيا الأنبا باخوميوس: خدم الكنيسة بأمانة حتى لحظة رحيله

ونعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، شيخ مطارنة الكنيسة، الحبر الجليل الأنبا باخوميوس، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الكنيسة وأبنائها.

وقال قداسة البابا تواضروس: "لقد كرّس الأنبا باخوميوس حياته منذ شبابه المبكر لخدمة الله والكنيسة، فكان نموذجًا مضيئًا في مدارس الأحد، وفي خدمة الكرازة المرقسية بمصر وخارجها. وعندما دعته العناية الإلهية إلى الأسقفية، قاد إيبارشيته بحكمة وإخلاص، كما تولى مسؤولية الكنيسة في فترة دقيقة من تاريخها كقائمقام بطريركي، فأدارها بروح الصلاة والاتكال على الله".

وأضاف: "حتى بعد انتهاء مهمته عاد بتواضع لرعاية إيبارشيته، ولم يمنعه تقدم العمر عن مواصلة رسالته حتى أكمل سعيه اليوم ورقد بسلام".

واختتم البابا تواضروس كلمته قائلًا: "نثق أن فقيد الكنيسة سينال الطوبى من الفم الإلهي القائل: ’نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَالأَمِينُ!‘، داعين له بالراحة الأبدية، ولأبنائه ومحبيه بالعزاء".

رحيل الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتوفي اليوم الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من سبعة عقود في خدمة الكنيسة والوطن.

ووُلد الأب المتنيح في 17 ديسمبر 1935، وترهبن بدير السريان بوادي النطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني في 11 نوفمبر 1962، ثم سيم أسقفًا في 12 ديسمبر 1971، ليكون ضمن أولى سيامات البابا الراحل شنودة الثالث. وفي 2 سبتمبر 1990، نال رتبة مطران، ليواصل خدمته كرجل رعاية وتعليم.

وتولى الأنبا باخوميوس مسؤولية إدارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كقائمقام البطريرك من 22 مارس حتى 18 نوفمبر 2012، عقب نياحة البابا شنودة الثالث، حيث أدار هذه الفترة الانتقالية بحكمة واقتدار، نال على إثرها احترام وتقدير الكنيسة داخل مصر وخارجها.وكان لنيافته دور بارز في تربية أجيال من الكهنة والرهبان والأساقفة، من بينهم قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي كان أحد تلاميذه في الكهنوت.

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