كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدمنهور تستعد لاستقبال جثمان الأنبا باخوميوس

تستعد كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور) لاستقبال جثمان الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، مساء اليوم الأحد، وذلك عقب انتهاء صلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، والآباء المطارنة والأساقفة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

نظرة الوداع الأخيرة علي جثمان نيافة الأنبا باخوميوس

وسيتاح استقبال المواطنين من أبناء مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة بكنيسة القديس مار مرقس الرسول لالقاء نظرة الوداع الأخيرة علي جثمان نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربيةكما يستعد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لاستقبال الجثمان لاتمام مراسم الدفن.

إنتقل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون منذ أكثر من ستين عامًا

جدير بالذكر أن الانبا باخوميوس قدم خدمته الرعوية في عدة دول، وانتقل إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون منذ أكثر من ستين عامًا، حيث واصل خدمته بكل إخلاص، حتى أصبح مطرانًا لإيبارشية البحيرة، التي ارتقت تحت رعايته إلى آفاقٍ واسعة بفضل حكمته وعلاقاته الطيبة مع جميع المسؤولين، مما جعله رمزًا للتسامح والتآخي.

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