ساويرس ناعيًا الأنبا باخوميوس: أدار منظومة اختيار البابا بحكمة والتزم بالعرف الكنسي

نعى رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 90 عامًا.

ساويرس يعلق على وفاة الأنبا باخوميوس

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على وفاة الأنبا باخوميوس، ووصفه بأنه "رجل عظيم"، مؤكدًا أن الأنبا باخوميوس أدار منظومة اختيار البابا الجديد (تواضروس) بعد وفاة البابا شنودة، كما التزم بالعرف الكنسي.

وقال المهندس نجيب ساويرس، في نعيه للأنبا باخوميوس: "كان رجلًا عظيمًا وأدار منظومة اختيار البابا الجديد بحكمة والتزام بالعرف الكنسي، لا يمكن أن تقابله دون أن تحس بروحه الطيبة النقية رحمه الله خالص العزاء لنا كلنا".



وجاء ذلك ردًا على نعي البرلماني السابق محمد أبو حامد للانبا باخوميوس، الذي قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والآسى نيافة الأنبا باخوميوس- شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- أدعوا الله لنيافته بالمغفرة والرحمة وأن يريح روحه في السماء، خالص العزاء للكنيسة وشعبها ولأسرته والمحبين."

وفاة شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية

يذكر أن الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 90 عامًا، والحبر الأنبا باخوميوس هو قائمقام البطريرك، ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وفاة الأنبا باخوميوس، فيتو



ونعت الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا باخوميوس، مؤكدة أنه توفي بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، وخدم الكنيسة لأكثر من ٧٠ سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:" ولد الأب الجليل المتنيح يوم ١٧ ديسمبر ١٩٣٥، وترهب في دير السريان بوادي النطرون، باسم الراهب أنطونيوس السرياني يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢، وسيم أسقفًا يوم ١٢ ديسمبر ١٩٧١ وسيم معه المتنيح الأنبا يوأنس مطران الغربية السابق، وكانا باكورة سيامات مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث عقب أقل من شهر من تجليسه على كرسي مار مرقس الرسول. ونال رتبة مطران يوم ٢ سبتمبر عام ١٩٩٠. كما تولى لمدة ثمانية شهور (من ٢٢ مارس وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠١٢) مسؤولية قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد اختياره ليكون قائمقام البطريرك، حيث أدار هذه الفترة بحكمة واقتدار نال على إثرها شهادة جميع المتابعين داخل مصر وخارجها."

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