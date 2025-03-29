الكنيسة الأرثوذكسية تنفي وفاة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة

نفى القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تردد حول نياحة (وفاة) نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي له اليوم السبت، إن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، وهو يمر بحالة صحية حرجة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برفع الصلاة لأجل نيافه الأنبا باخوميوس، وتحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات بهذا الخصوص.

وكانت شائعات ترددت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، حول نياحة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، قبل أن ينفي القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جملة وتفصيلا.

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