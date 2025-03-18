الأنبا باخوميوس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

ترأس نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة دمنهور، وذلك في إطار الاحتفال باليوم السنوي للتكريس في الإيبارشية.

شمامسة جدد

وخلال القداس، وبعد صلاة الصلح، قام نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة برسامة 38 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، و20 آخرين في رتبة إبيدياكون (مساعد شماس)، وجميعهم من خريجي كلية القديس البابا أثناسيوس الإكليريكية اللاهوتية بالإيبارشية.

وفي ختام الاحتفال، كرّم الأنبا باخوميوس الآباء الكهنة والمكرسات، معربًا عن تقديره لجهودهم وتفانيهم في الخدمة، مؤكدًا دورهم الهام في دعم الحياة الروحية داخل الكنيسة.

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