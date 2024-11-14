الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إيبارشية البحيرة تحتفل بذكرى رهبنة الأنبا باخوميوس

الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس

احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، بالعيد الثاني والستين لرهبنة نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وصلى نيافة الأنبا باخوميوس القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بوادي النطرون، الذي ترهّب فيه في يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢م، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وشارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان دير القديس مكاريوس السكندري ومجمع مكرسات الإيبارشية.

كما حضر للتهنئة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بوادي النطرون والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان بالسودان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بأمريكا والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إيبارشية البحيرة الانبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة مكاريوس السكندري

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد تحديد جلسة معارضة، هل تعترف المحكمة بتصالح إمام عاشور وفرد الأمن؟

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads