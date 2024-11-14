إيبارشية البحيرة تحتفل بذكرى رهبنة الأنبا باخوميوس
احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، بالعيد الثاني والستين لرهبنة نيافة الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.
وصلى نيافة الأنبا باخوميوس القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بوادي النطرون، الذي ترهّب فيه في يوم ١١ نوفمبر ١٩٦٢م، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١١٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، وشارك في الصلوات مجمع الآباء كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء رهبان دير القديس مكاريوس السكندري ومجمع مكرسات الإيبارشية.
كما حضر للتهنئة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بوادي النطرون والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان بالسودان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم والأنبا سيرافيم أسقف أوهايو وميتشجن وإنديانا بأمريكا والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
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