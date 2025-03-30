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رياضة

موعد مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

موعد مباراة نابولي
موعد مباراة نابولي وميلان

يلتقي نابولي وميلان مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 30 من عمر بطولة الدوري الإيطالي الكالتشيو.

 

ويبحث نابولي عن الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع إنتر ميلان المتصدر، فيما يبحث ميلان هو الآخر عن الفوز من أجل محاولة الدخول ضمن الأندية المشاركة في بطولات أوروبا الموسم المقبل.

موعد مباراة نابولي وميلان 


وتنطلق صافرة مباراة نابولي وميلان في الجولة الثلاثين من عمر بطولة الكالتشيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة نابولي وميلان

تمتلك شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة نابولي وميلان قناة AD SPORTS Premium 1.

 

ويدخل نابولي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة فيما يدخل ميلان المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

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