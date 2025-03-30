جولة جديدة للأندية المصرية في أفريقيا.. الأهلي يتحدي طموح الهلال.. بيراميدز يسعى لموسم تاريخي.. الزمالك في اختبار خارج الديار.. والمصري يخشى المفاجآت

تخوض الأندية المصرية جولة جديدة من جولات التحدي في البطولات الأفريقية، وذلك من خلال مشاركة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأيضا تواجد الزمالك والمصري البورسعيدي في دور الـ8 من الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد مواجهة الأهلي والهلال هي الأبرز في مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة بطموحات جديدة ودوافع قوية من أجل مصالحة جماهيره والخروج من أزمة اتحاد الكرة ورابطة الأندية، والتي لم ترضي طموحات الجماهير الأهلاوية.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

بيراميدز يبحث عن موسم تاريخي

وعلى الجانب الآخر، يستعد فريق بيراميدز لمباراته الهامة أمام فريق الجيش الملكي المغربي التي تقام على ستاد الدفاع الجوي بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل بيراميدز مراحل الحسم في دوري أبطال أفريقيا بحثا عن ثلاثية تاريخية، وذلك بعد اقترابه من حصد لقب الدوري، وتأهله لنهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء الأول من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

الزمالك يسعى لإنقاذ موسمه

وفي الكونفدرالية، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي على ملعب كيب تاون فى ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

وتقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصرالأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار ووضع قدما في الدور قبل النهائي، من أجل إنقاذ موسمه بعد فقدان فرص المنافسة على درع الدوري الممتاز.

المصري يسعى لإنجاز تاريخي

ويسعى المصري البورسعيدي لتحقيق إنجاز تاريخي عند مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وذلك يوم الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

جدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

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