يحلم باللقب الثاني، بيراميدز يتأهل لنهائي كأس مصر للمرة الرابعة

تأهل فريق نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر كأس مصر بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي ليضرب موعدًا مع فريق الزمالك بالنهائي.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يتأهل فيها بيراميدز إلى نهائي كأس مصر حيث سبق للسماوي بلوغ المباراة النهائية في كأس مصر ثلاثة مرات قبل الخسارة أمام الزمالك عام 2019 والخسارة أمام الأهلي في نسخة 2022 ثم الفوز بنسخة 2024 بعد الفوز في النهائي أمام زد.

ويأمل بيراميدز الفوز بكأس مصر وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

أول لقب بتاريخ بيراميدز

وقاد الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش بيراميدز لتحقيق كأس مصر موسم 2024 وهو أول لقب في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.

وتوّج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 13 الذي يتوج بلقب كأس مصر، وأول فريق خارج الأهلي والزمالك يحقق اللقب منذ نسخة 2011 التي توج بها إنبي.

بيراميدز يتأهل إلى نهائي كأس مصر

تأهل فريق نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من: فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه ورمضان صبحي في الدقائق 14 و18 و25 و63 على الترتيب.

وتلقى محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 61.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وكان تشكيل بيراميدز النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز

وكان التشكيل البنك الأهلي على النحو التالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع :داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط : محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، احمد ربيع

خط الهجوم : أسامة فيصل، جريندو

وكانت قائمة البدلاء على النحو التالى : أحمد صبحي، أحمد ياسر ريان، محمد إبراهيم، إسحاق يعقوبو، سيرجي أكا، خالد عبد الشافى، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، أحمد سعيد.

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