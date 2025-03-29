كلاكيت تاني مرة، الزمالك وبيراميدز نهائي مكرر في كأس مصر

ضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي.

بيراميدز والزمالك نهائي مكرر

ويعد هذا النهائي تكرار لنهائي 2019 الذي جمع الزمالك وبيراميدز ونجح الأبيض في الإطاحة بالسماوي والفوز باللقب.

الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على إستاد القاهرة في نصف النهائي.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الأول لـ الزمالك بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، ثم تعادل سيراميكا عن طريق أيمن موكا بالدقيقة 58، قبل أن يسجل زيزو هدف فوز الزمالك في الدقيقة 90 من تصويبة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.

وكان عبد الله السعيد قد أهدر ركلة جزاء لصالح الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 53، حيث صوبها خارج الثلاث خشبات.

بيراميدز يتأهل الي نهائي كأس مصر

تأهل فريق نادي بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين إطار مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف بيراميدز كل من: فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة وبلاتي توريه ورمضان صبحي في الدقائق 14 و18 و25 و63 على الترتيب.

وتلقى محمود الجزار لاعب البنك الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 61.

بيراميدز في نهائي كأس مصر للمرة الرابعة

وتعد تلك المرة الرابعة التي يتأهل فيها بيراميدز إلي نهائي كأس مصر حيث سبق للسماوي بلوغ المباراة النهائية في كأس مصر 3 مرات قبل الخسارة أمام الزمالك عام 2019 والخسارة أمام الأهلي في نسخة 2022 ثم الفوز بنسخة 2024 أمام زد.

ويأمل بيراميدز الفوز بكأس مصر وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

أول لقب بتاريخ بيراميدز

وقاد الكرواتي كرونوسلاف يوريشيتش بيراميدز لتحقيق كأس مصر موسم 2024 وهو أول لقب في تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل تغيير المسمى إلى بيراميدز في صيف 2019.

وتوّج بيراميدز بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على زد 1-0 في المباراة النهائية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 13 الذي يتوج بلقب كأس مصر، وأول فريق خارج الأهلي والزمالك يحقق اللقب منذ نسخة 2011 التي توج بها إنبي.

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