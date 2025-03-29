بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن بعد غدا الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك تصدر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سؤال مهم مفاده:

بعد اختلاف مواعيد العيد لو أنا مسافر بكرة من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

“أنا مسافر من السعودية بكرة بمشيئة الله وهيكون (يوم العيد) وسفري الظهر على مصر هوصل ألاقي الدنيا صيام.. أفطر ولا أصوم ؟!” وجاء رد دار الإفتاء على هذا السؤال كالتالي:



إذا بدأ المكلَّف الصيام في بلدٍ طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلدٍ آخر اختلف العيد فيه مع البلد الأول فالأصل أن يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن يُثبت الحساب الفلكي القطعي استحالة هذه الرؤية، أو تجعل شهر رمضان يزيد على ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.



فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في البلد المُسافَر منه ولم يُرَ في البلد الأخرى المُسافَر إليه أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا.

وبالتالي: حضرتك ما دمتَ هتسافر بعد الفجر مِن السعودية وتصل لمصر، فأنت صمتَ ما هو واجب عليك 29 يوما، ولا يجب عليك صوم هذا اليوم مع أهل مصر، لكن يستحب أن تُمْسِك عن الأكل والشرب بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت ومراعاة لمشاعر مَن حولك.. وترجع بالسلامة إن شاء الله.

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