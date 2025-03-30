الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو
ads

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

 وجاءت بيان الهيئة كالآتي:

يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا  الساعة 09:55  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة  / الإسكندرية)، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 12:40  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة  / بنها / الزقازيق / المنصورة  ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة  الساعة 11:40  طبقًا للجدول المرفق.


 يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط / القاهرة  )، حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة  الساعة 10:05  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط  / القاهرة  )، حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة  الساعة 08:35  طبقًا للجدول المرفق.
- تشغيل قطار مخصوص  مكيف ( أسيوط  / القاهرة  )، حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة  الساعة 10:35 صباح اليوم التالى  طبقًا للجدول المرفق.
ويترتب على ما سبق  اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

 

 

 

 

 

 

 

 


وتقدمت هيئة سكك حديد مصر بالتهنئة للشعب المصري وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات الاضافية القطارات الاضافي العاملين بالهيئة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 شخصا

بالأسماء، ماذا تعرف عن الحكومة السورية الجديدة؟

صناع "الصفا الثانوية بنات" يحتفلون بعيد ميلاد علي ربيع ولينا صوفيا بالعرض الخاص للفيلم (فيديو)

منوعات

المزيد

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية