أسعار اللب والتسالي في عيد الفطر 2025، يستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يحل غدًا الإثنين الموافق 31 مارس 2025، بشراء اللب والتسالي والمكسرات، إضافة إلى أنواع مختلفة من الشوكولاتة، التي تقدم للضيوف المهنئين بحلول العيد.

عروض على أسعار اللب والتسالي في عيد الفطر

ومع ارتفاع أسعار اللب والتسالي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، قدمت بعض محال بيع التسالي عروض وتخفيضات؛ بهدف جذب المواطنين وزيادة المبيعات خلال أيام العيد.

اسعار اللب والتسالي في عيد الفطر 2025

محال بيع اللب والتسالي لا تأخذ إجازة خلال الأعياد

ووفقًا لجول ميدانية قامت بها «فيتو» فإن بعض محال بيع اللب والتسالي لا تأخذ إجازة خلال الأعياد، وخاصة عيد الفطر الذي يعد موسمًا رئيسيًا لبيع اللب والتسالي والمكسرات.

أسباب تفاوت اسعار اللب والتسالي

وعن أسباب تفاوت اسعار اللب والتسالي، أوضح البائعون أن اللب يختلف سعره باختلاف الجودة، وهل هو طازج أم مخزن، إضافة إلى اختلاف الأنواع.

ارتفاع طفيف في أسعار اللب والتسالي لا تزيد عن 15%

وأشاروا إلى ارتفاع طفيف في أسعار اللب والتسالي لا تزيد عن 15%، بالتزامن مع زيادة الإقبال في الموسم، مشيرًا إلى أن سعر اللب شهد ارتفاعات خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع تكلفة زراعته محليًا، واستيراده بالنسبة للأنواع المستوردة.

اسعار اللب والتسالي في عيد الفطر 2025

أسعار اللب والتسالي في المحلات

وتستعرض «فيتو» أسعار اللب والتسالي في المحلات بالتزامن مع عيد الفطر 2025، وأبرز العروض والتخفيضات على سعر اللب والتسالي؛ في السطور الأتية:

تراوح سعر كيلو لب سوري / عباد من 115 إلى 160 جنيهًا. تراوح سعر كيلو لب سوبر من 260 إلى 300 جنيه. تراوح سعر كيلو لب أبيض / كوسة من 280 إلى 330 جنيهًا. تراوح سعر كيلو لب خشب من 320 إلى 360 جنيهًا. بلغ سعر مقرمشات مشكل نحو 120 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مكسرات ولب مشكل «موالح» نحو 300 جنيه للكيلو. تراوح سعر لب البطيخ من 240 إلى 280 جنيها للكيلو. بلغ سعر مشكل مكسرات نحو 660 جنيهًا للكيلو.

اسعار اللب والتسالي في عيد الفطر 2025

أسعار السوداني والمقرمشات في عيد الفطر 2025

تراوح سعر السوداني «الني» من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر السوداني اللبناني / شوكولاتة من 120 إلى 160 جنيه للكيلو.

تراوح سعر اللب المقشر بنكهات مختلفة من 200 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الحمص من 100 إلى 120 جنيها للكيلو.

تراوح سعر مقرمشات الذرة بالملح من 220 إلى 240 جنيها للكيلو.

تراوح سعر مقرمشات الذرة بطعم الجبنة من 250 إلى 280 جنيها للكيلو.

اسعار اللب والتسالي في عيد الفطر 2025

أبرز عروض اللب والتسالي في بعض المحال التجارية

وعن أبرز عروض اللب والتسالي في بعض المحال التجارية، فجاء سعر اللب والمكسرات فيها كالأتي:

بلغ سعر كيلو اللب سوري/ عباد 70 جنيهًا. بلغ سعر الحمص 60 جنيها للكيلو. بلغ سعر اللب الأبيض / كوسة 190 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر السوداني محمص بقشرة أو مقشر 100 جنيه للكيلو. بلغ سعر اللب الأسمر نحو 160 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لب خشب نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر كيلو مقرمشات نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر سوداني لبناني/ شوكولاتة نحو 100 جنيه للكيلو.

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