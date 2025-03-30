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حالة الطقس اليوم الأحد 30 -3- 2025 بالبحيرة

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم بالبحيرة، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة  نهارًا، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 28 نهارًا و13 درجة ليلا.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع آخر أيام شهر رمضان المبارك وقبل حلول عيد الفطر، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشرقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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