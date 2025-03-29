السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدًا، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، والسواحل الغربية، والسواحل الشرقية ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس غدا السبت 29-3-2025 في محافظة الفيوم


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18

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