السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت، بداية انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم يشهد انكسار الموجة الحارة وبداية انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا السبت 29-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم الجمعة، أمطار رعدية بهذه المناطق وتطور جديد في درجات الحرارة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:18

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

الأرصاد تعلن طقس الغد وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

طقس الربيع مش بديع.. تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة.. أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر.. واضطراب بحركة الملاحة في خليجي السويس والعقبة

الأكثر قراءة

يوم الحسم، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحدد موعد أول أيام عيد الفطر

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

جثث تتطاير في الهواء، مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في تصادم مروع بالعياط

مستشهدا بأحداث مباراة سيراميكا، ميدو يكشف عن تطور جديد بملف تجديد زيزو

تفاصيل قرار وشروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

بعد صعود الزمالك وبيراميدز، تحديد موعد نهائي كأس مصر خلال أيام

مصدر يكشف سر جلوس زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا

يستمر 3 ساعات، غدا كسوف جزئى للشمس لا يمكن رؤيته فى مصر

منوعات

المزيد

صفقة ضخمة، ماسك يعلن استحواذ شركته للذكاء الاصطناعي على منصة إكس

الكحك والحناء والفسيخ أبرزها، مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم

الملك تشارلز يظهر بعد دخوله المستشفى بسبب الآثار الجانبية لعلاج السرطان (فيديو وصور)

بريطاني يقتل صديقه بالمطرقة ويقطع الجثة 27 قطعة بالمنشار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف علي سعر سعر السكر مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

ليس التحرش بالأطفال فقط.. قضايا مهمة تناولها مسلسل لام شمسية (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية هلال العيد في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معجزات الرسول، صحابي عاش قرنا وأنجب 100 من الأبناء ببركة دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية